Мир Миру грозит новая пандемия: жертв будет в раз больше, чем от коронавируса

2024-01-14 09:30

На Всемирном экономическом форму в Давосе планируют обсудить новую возможную пандемию неизвестной "болезни X". В ВОЗ предупредили, что количество жертв может быть в 20 раз больше, чем при коронавирусе.

Как сообщается в программе форума мировые лидеры хотят обсудить новые усилия, необходимые для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам. Спикерами на этой панели будут генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, руководитель Центра здоровья и здравоохранения Шьям Бишен, министр здравоохранения Бразилии Нисия Трындаде Лима, а также представитель концерна Royal Philips и председатель правления фармацевтической компании AstraZeneca Plc.

Отмечается, что совещание по новой пандемии состоится в среду, 17 января.

"Эта сессия связана с партнерством по обеспечению устойчивости систем здравоохранения и инициативой по совместному надзору Всемирного экономического форума", – сказано в сообщении.

Как отмечается, "болезнь Х" - это гипотетическое название неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию. ВОЗ еще в 2018 году включила "болезнь X" в глобальный список заболеваний и патогенов, которые имеют приоритет для исследований и разработок в контексте чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

Угроза новой пандемии

В ближайшие 10 лет мир может охватить еще одна смертельная пандемия, такая же, как COVID-19. Согласно данным британской компании Airfinity Ltd., которая проводит исследования в сфере общественного здоровья, вероятность возникновения пандемии составляет 27,5%.

По последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонсахопкинса, с начала пандемии в мире COVID-19 заразились почти 676 млн 610 тыс. человек, умерли почти 6 млн 882 тыс.

В Украине COVID-19 был обнаружен у более чем 5,4 млн человек, умерли более 111,7 тыс.