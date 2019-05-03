Украина КАРТА На Донбассе применили запрещенные минометы, ранены трое украинских солдат

2019-05-03 11:13 111

В зоне ООС на Донбассе снова накаляется обстановка. За минувшие сутки сепаратисты 15 раз нарушали перемирие, из них четыре раза - с использованием запрещенных минскими соглашениями минометов 82-го и 120-го калибров.

По данным Минобороны, в секторе оперативно-тактического группировки "Восток" противник 12 раз открывал огонь. Под обстрел попали Авдеевка, Новотроицкое, Гнутово, Марьинка, Лебединское, Широкино, Пищевик и Павлополь.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских военных обстреляли трижды. Сепаратисты вели огонь по Новотроицком, Березовом и Пищевику. Вследствие обстрелов ранены трое украинских военных.