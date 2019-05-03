Украина КАРТА На Донбассе применили запрещенные минометы, ранены трое украинских солдат

2019-05-03 11:13 111

В зоне ООС на Донбассе снова накаляется обстановка. За минувшие сутки сепаратисты 15 раз нарушали перемирие, из них четыре раза - с использованием запрещенных минскими соглашениями минометов 82-го и 120-го калибров.

По данным  Минобороны, в секторе оперативно-тактического группировки "Восток" противник 12 раз открывал огонь. Под обстрел попали Авдеевка, Новотроицкое, Гнутово, Марьинка, Лебединское, Широкино, Пищевик и Павлополь.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских военных обстреляли трижды. Сепаратисты вели огонь по Новотроицком, Березовом и Пищевику. Вследствие обстрелов ранены трое украинских военных.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Гройсмана заявили, что запросто отследят каждого, кто получит российский паспорт

2019-05-03 10:12 195

Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса без войны

2019-05-02 21:00 588

Год без АТО: Украина вернула 3 населенных пункта и 24 км своей территории

2019-05-02 10:41 516

Путин упростил выдачу паспортов переселенцам из Донбасса и Крыма

2019-05-01 19:00 654

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА На Донбассе применили запрещенные минометы, ранены трое украинских солдат

2019-05-03 11:13 111

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-05-03 09:38 561008

Пять схем, которые используют украинские автомошенники

2019-05-02 20:30 567

Курс доллара подскочил после длинных выходных

2019-05-02 17:30 588
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА На Донбассе применили запрещенные минометы, ранены трое украинских солдат 2019-05-03 11:13 111
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-05-03 09:38 561008
Пять схем, которые используют украинские автомошенники 2019-05-02 20:30 567
Курс доллара подскочил после длинных выходных 2019-05-02 17:30 588

Лента

фото + видео 12:14 Евробляхеры нашли новый способ избегать ответственности за ДТП
11:40 Легенда Барселоны - Хави Эрнандес завершает карьеру, хочет стать тренером
КАРТА 11:13 На Донбассе применили запрещенные минометы, ранены трое украинских солдат
10:39 У Зеленского есть 30 дней, чтобы официально стать президентом - начался отсчет
10:12 У Гройсмана заявили, что запросто отследят каждого, кто получит российский паспорт
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:11 В Верховной Раде хотят установить возрастную квоту - зарегистрирован законопроект
08:24 С начала года в Украину не пропустили более 400 тысяч антиукраинских книг
08:05 Медик назвал безопасную норму употребления кофе
07:02 Экс-премьера и его жену начали судить за растрату бюджетных денег