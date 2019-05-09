Украина КАРТА На Донбассе снова погиб солдат ВСУ, еще четверо получили ранения

2019-05-09 10:12 171

Минувшие сутки сепаратисты на Донбассе снова прошли под шуб орудий. Сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, четверо получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне оперативно-тактической группировки Восток противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле села Павлополя, вблизи Марьинки, Богдановки, в районе населенного пункта Старогнатовка, вблизи села Лебединское и возле поселка Опытное.

В секторе оперативно-тактической группировки Север позиции украинских защитников были обстреляны дважды: у Новотошковского и Железного.

По данным разведки Объединенных сил, 8 мая один сепаратист был уничтожен, еще пятеро ранены. Также украинские подразделения уничтожили грузовик противника.