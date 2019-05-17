Украина КАРТА В зоне ООС снова применили запрещенное оружие, погиб украинский солдат

2019-05-17 12:13 108

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Четыре раза в зоне ООС применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Погиб один украинский военный, еще один был ранен.

Как сообщаили в штабе операции Объединенных сил, враг вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись вблизи Водяного, Опросного, Новотроицкого, Каменки, Павлополя, Богдановки, Марьинки. Также украинских военных обстреливали возле Золотого-4 и Новозвановки.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – заявили в штабе.

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист был убит, еще четверо ранены.

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