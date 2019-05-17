Политика В Персидский залив вошли ударные эсминцы США с крылатыми ракетами Tomahawk

2019-05-17 12:41 81

Сегодня два ударных американских ракетных эсминца вошли в акваторию Персидского залива. McFaul и Gonzalez прошли через Ормузский пролив без каких-либо препятствий со стороны иранских сил Корпуса стражей исламской революции.

Как сообщила пресс-служба Военно-морского института США , каждый из боевых кораблей может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи км, а также противолодочные ракеты.

В акватории Оманского залива находится авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln. Как отмечает Интерфакс, в составе группировки помимо ракетного крейсера Leyte Gulf и эсминцев Bainbridge, Mason и Nitze, могут быть несколько ударных атомных подлодкок. У берегов Султаната Оман в Аравийском заливе находятся три десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты и ударной палубной авиацией, которые ранее осуществляли патрулирование в Персидском заливе.

По данным ВВС США, ранее стратегические бомбардировщики B-52H, переброшенные на авиабазу Эль-Удейд в Катаре, начали патрульные полеты в районе Персидского залива. Вместе с ними патрулирование осуществляют многоцелевые истребители пятого поколения F-22 и истребители F-15.

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