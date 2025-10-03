Політика Зеленський обговорив з Трампом можливість поставок Україні крилатих ракет Tomahawk

2025-10-03 08:28

Президент України Володимир Зеленський обговорював із президентом США Дональдом Трампом "систему озброєння великого радіусу дальності". Зараз усе залежить від рішення американського лідера. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами перед самітом Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

"Ми говорили з Сполученими Штатами. Ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас була дуже продуктивна зустріч. Ми говорили про систему озброєння великого радіусу дальності, далекобійні ракети. Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення", – заявив український президент.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Зеленський попросив Трампа надати крилаті ракети Tomahawk під час закритої зустрічі в Нью-Йорку.

Пізніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.