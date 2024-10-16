ВОЙНА В Украине рф накапливает крылатые ракеты: когда оккупанты могут снова ударить по инфраструктуре

2024-10-16 21:37

 

Россияне испытывают определенные проблемы с производством вооружения.

Армия Российской Федерации активно скапливает крылатые ракеты. В частности, военные страны-агрессора готовятся к мощным обстрелам Украины.

Об этом рассказал авиационный эксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "КИЕВ24".

По его словам, россияне понемногу нагружают средства противовоздушной обороны каждую ночь. Но, считает Храпчинский, РФ готовится к более массированным обстрелам, "понимая, что с наступлением холодов сможет возобновить удары по критической инфраструктуре".

"Враг активно накапливает свои возможности по крылатым ракетам. Понятно, что есть определенные проблемы по производству этих ракет — как двигателей, которые они не успевают много делать. Более того — есть попытки России закупить технологию производства баллистических и крылатых ракет у Ирана. Это отмечалось в некоторых расследованиях", — подчеркнул военный эксперт.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Евросоюз ввел санкции против Ирана из-за поставок ракет рашистам

2024-10-15 15:37

видео В рф на военном аэродроме произошел пожар, уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134 — ГУР

2024-10-14 16:48

Пентагон поддерживает передачу Украине крылатых ракет JASSM и сети Link 16, — CNN

2024-10-10 16:05

видео Силы обороны поразили военный арсенал в Брянской области рф, где хранились снаряды из КНДР

2024-10-09 17:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

рф накапливает крылатые ракеты: когда оккупанты могут снова ударить по инфраструктуре

2024-10-16 21:37

фото роССияне модернизировали ударные дроны "Шахед": что улучшили

2024-10-16 19:15

Рашисты отчаянно пытаются захватить побольше до наступления морозов

2024-10-16 12:30

В Харькове задержали подростков за поджог трансформаторной подстанции

2024-10-16 09:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

рф накапливает крылатые ракеты: когда оккупанты могут снова ударить по инфраструктуре 2024-10-16 21:37
фото роССияне модернизировали ударные дроны "Шахед": что улучшили 2024-10-16 19:15
Рашисты отчаянно пытаются захватить побольше до наступления морозов 2024-10-16 12:30
В Харькове задержали подростков за поджог трансформаторной подстанции 2024-10-16 09:35