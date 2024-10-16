ВОЙНА В Украине рф накапливает крылатые ракеты: когда оккупанты могут снова ударить по инфраструктуре

2024-10-16 21:37

Россияне испытывают определенные проблемы с производством вооружения.

Армия Российской Федерации активно скапливает крылатые ракеты. В частности, военные страны-агрессора готовятся к мощным обстрелам Украины.

Об этом рассказал авиационный эксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "КИЕВ24".

По его словам, россияне понемногу нагружают средства противовоздушной обороны каждую ночь. Но, считает Храпчинский, РФ готовится к более массированным обстрелам, "понимая, что с наступлением холодов сможет возобновить удары по критической инфраструктуре".

"Враг активно накапливает свои возможности по крылатым ракетам. Понятно, что есть определенные проблемы по производству этих ракет — как двигателей, которые они не успевают много делать. Более того — есть попытки России закупить технологию производства баллистических и крылатых ракет у Ирана. Это отмечалось в некоторых расследованиях", — подчеркнул военный эксперт.