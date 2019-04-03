Политика В НАТО заявили, что будут противостоять РФ в Черном море - готов пакет военных мер

2019-04-03 13:44 252

Главы МИД стран НАТО в Вашингтоне рассматривают пакет военных мер по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив.

"Это пакет, который предусматривает усиление наблюдения, в том числе включая воздушное наблюдение и введение большего количества кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море", - сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

По ее словам, выработанные НАТО шаги "чрезвычайно важны" для стран, являющихся соседями России по черноморскому региону. На данном этапе требуется "больше внимания, чтобы гарантировать, что эти воды освобождены".

"Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым - это часть Украины", - заявила Хатчисон.

Также дипломат заявила, что Аальянс собирается принять новый пакет мер, касающихся Черного моря, в связи с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе. США и страны - члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море.

"Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России", сказала она.

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