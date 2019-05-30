Политика "Он нас об этом не просил", - в БПП пояснили, почему не будут отправлять Гройсмана в отставку

2019-05-30 11:14 333

Фракция "Блока Петра Порошенко" не поддержит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом заявили представители фракции Вадим Денисенко и Игорь Кононенко.

Как передает "112 Украина", Вадим Денисенко отметил, что решение не поддерживать отставку премьера было принято практически единогласно. Фракция проголосует против отставки. Он также уточнил, что сам Гройсман не обращался к депутатам ни с какими просьбами по этому поводу.

"Он не просил нас никак проголосовать. Владимир Гройсман заявил о том, что написал заявление на увольнение. Он попросил фракцию определиться по этому поводу", - подчеркнул Денисенко.

Об этом же сообщил и нардеп Игорь Кононенко. Фракция откажет Гройсману в отставке исходя из государственных соображений, заявил он.

"Владимир Гройсман фракцию ни о чем не просил, он исключительно проинформировал о своем заявлении и о его личной мотивации, почему он это сделал. После дискуссии фракция приняла решение, что мы это заявление и это постановление поддерживать не будем исключительно с государственных позиций, потому что мы считаем, как фракция, которая всегда стояла исключительно на государственных позициях, мы не будем поддерживать из мотивации, что страна на 4 месяца может стать неуправляемой. Если произойдет отставка, то будет в. о., это может быть либо первый вице-премьер, либо кто-то другой из Кабинета министров. Но в. о. не имеет права подписывать решения правительства. Это означает, что к сентябрю... У нас выборы 21 июля, но первая сессия состоится 9 сентября по КУ и формирование правительства состоится, пожалуй, до конца сентября. Это означает, что в этот период страна остается неуправляемой. Это опасно для страны, поэтому фракция, учитывая это, приняла такое решение. И в зале мы за это голосовать не будем", - объяснил он.

Напомним, Гройсман написал заявление об отставке 20 мая, а 23 мая Верховная Рада зарегистрировала этот документ. 

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