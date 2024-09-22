ВОЙНА В Украине СМИ назвали вероятную причину катастрофы F-16 в Украине

2024-09-22 10:30

 

Изданию Breaking Defense стали известны некоторые подробности падения F-16, во время которой погиб украинский пилот Алексей Месь, в частности, что авиакатастрофа могла произойти в результате попадания в самолет осколков сбитой российской ракеты.

Источник: Breaking Defense со ссылкой на источники

Детали: В публикации отмечается, что одной из версий является то, что F-16 случайно пролетел через облако обломков от перехваченной и сбитой российской ракеты.

Дословно: "Эти фрагменты уничтоженной ракеты могли вызвать повреждение двигателя и других частей ... F-16 и/или гибели пилота до того, как он смог катапультироваться".

Детали: Издание указывает, что такая версия является наиболее вероятной, учитывая предыдущие прецеденты.

Ведь, по словам источника Breaking Defense, Украина уже потеряла четыре истребителя по той же причине – это два МиГ-29 и два Су.

Источник добавил, что предыдущие потери не вызвали такого внимания, поскольку это были "недорогие современные истребители".

Предыстория:

  • 29 августа ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 26 августа в Украине потерпел катастрофу истребитель F-16.
  • 26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.
  • Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет истребитель F-16, летчик погиб.
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