Политика Премьер Сербии Милош Вучич из-за массовых протестов объявил о своей отставке

2025-01-29 08:24

Премьер-министр Сербии Милош Вучич объявил об отставке в своем внеочередном обращении к сербскому народу. Об этом он заявил в эфире телерадиоканала РТС.

"Недавно произошедшие события привели к тому, что я решил подать в отставку. Я уже сообщил об этом президенту Александру Вучичу, он принял мои доводы и согласен с моим решением", - заявил Вучевич.

Он связал свою отставку со студенческими протестами, к которым присоединились тысячи граждан. Во вторник завершилась акция протеста в Белграде, во время которой студенты в течение суток блокировали важную транспортную развязку в южной части города.

Протесты вспыхнули из-за трагедии в Новом Саде, где в начале ноября в результате обрушения кровли железнодорожного вокзала погибли 15 человек. Это событие повлекло за собой волну критики как в адрес местной власти, так и в адрес центрального правительства. Участники протестов также поднимали социальные проблемы, призывая к всеобщей забастовке и блокаде государственных учреждений.