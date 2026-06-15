Політика Посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський подав у відставку

2026-06-15 14:24

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський написав заяву про відставку на ім'я Президента України Володимира Зеленського.

Відповідний документ є у розпорядженні LB.ua.

Ніжинський просить прийняти відставку “у зв'язку з вимогою Міністра закордонних справ України Сибіги А. І. виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі”.

Він додав, що під час звільнення керується нормами закону України “Про дипломатичну службу”.

Ніжинський вручив оригінал вірчої грамоти, підписаної Президентом України Володимиром Зеленським, Президенту Республіки Кіпр Нікосу Христодулідісу у вересні 2025 року.