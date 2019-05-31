Политика У Зеленского признали, что не могут принять и рассмотреть больше тысячи резюме

2019-05-31 13:14 330

Команда президента Украины Владимира Зеленского заявила о получении более 1 тысячи резюме и проектов от граждан Украины, однако все она не могут быть рассмотрены. 

“За 3 дня вы прислали нам 1 тыс. 278 резюме и 1 тыс. 562 проекта. Но большую часть мы не можем принять и рассмотреть. Все потому что некоторые поля заполнены некорректно", - сообщается на странице команды Зеленского в Facebook.

 Помощники Зеленского рассказали, что нужно делать, чтобы резюме и проекты были представлены в правильном виде и могли быть приняты к рассмотрению. Для начала нужно прикрепить ссылки на резюме в Google Drive и открыть доступ.

В команде Зеленского отмечают, что обязательно нужно прикрепить видеорезюме, иначе без него анкеты не рассматриваются. Презентацию идеи или разработки следует загрузить на Google Drive и открыть к ней доступ.

Кроме того, стоит повторно проверить правильность заполненных данных.

Помощники Зеленского подчеркивают, что если человек уже прислал им резюме или свою идею, но забыл добавить видеорезюме или презентацию, или не открыл доступ к файлам, у него есть еще одна попытка.

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