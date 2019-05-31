фото-видео 18+ Игги Азалия срочно удалила все аккаунты в соцсетях из-за этих фото

2019-05-31 22:12 42

Певица Игги Азалия удалила аккаунты во всех соцсетях после того, как в сеть попали ее фото топлес. По данным Daily Mail, она еще в 2016 году согласилась на пикантную фотосессию для журнала GQ.

Снимки, на которых певица позирует топлес не прикрывая грудь, в глянец не попали, а были переданы ей. Спустя три года хакеры опубликовали эти фото в сети. Но 28-летнюю Игги Азалию шокировал не сам факт попадания интимных снимков в Сеть, а комментарии, которые появились к ним.

 Певица отметила, что мужчины проявили настолько грязные фантазии, что она была шокирована. После этого звезда удалила свои страницы из соцсетей. Также Азалия заявила, что найдет преступника и его накажут по всей строгости закона.

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