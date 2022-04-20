Мир На россии запретили выпускать и продавать журналы с мировым именем - Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour

2022-04-20 13:32

Российский офис Condе Nast уже не сможет использовать бренды Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour, так как договор о франшизе расторгнут.

Отмечается, что о вынужденной оптимизации бизнеса объявила президент и генеральный директор российского Condé Nast Анита Гиговская.

"8 марта Condé Nast Holdings Limited приостановила, а теперь и расторгла наши соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент. Невозможность публиковаться под брендами Condé Nast драматически повлияла на наш бизнес, и нам теперь придется свернуть большую часть операционной деятельности и значительно снизить численность персонала", - заявила она.

По ее словам, на данный момент компания занимается поддержкой своих сотрудников.

Также СМИ пишут, что после оптимизации может остаться небольшая команда. Но пока неизвестно, чем она будет заниматься.

Кроме того, известно, что в начале марта глава Condé Nast Роджер Линч заявил о приостановлении издательской деятельности в россии.

"Мы потрясены и напуганы бессмысленным насилием и трагическим гуманитарным кризисом на Украине. Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать контент без риска для безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас", - заявил тогда он.