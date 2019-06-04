Пистолет из которого полицейские застрелили 5-летнего мальчика до сих пор не найден

По окончании заседания Голосеевского районного суда Киева по избранию меры пресечения подозреваемым прокурор признался, что копы сумели профессионально спрятать орудие преступления. Есть также мнение, что к этому могли приложить руку коллеги арестованных копов в правоохранительных органах.
Пистолет, из которого в Переяслав-Хмельницком был убит 5-летний мальчик Кирилл Тлявов, до сих пор не удалось обнаружить. Об этом сказал прокурор Владислав Волян по окончании о заседания Голосеевского районного суда Киева по избранию меры пресечения подозреваемым, сообщает Интерфакс-Украина.
"Стрельба, не видя цели, это уже умысел", – сказал он.
Волян добавил, что защита подозреваемых обеспокоена тем, что ребенок был убит одним выстрелом, а подозреваемых двое.
"Мы будем пытаться установить, кто все-таки выстрелил", – отметил он.
Отвечая на вопрос об оружии, прокурор сказал: "Оно не установлено". При этом он не уточнил, что конкретно это означает.
Сторона защиты полицейских заявила, что по итогу судебного заседания можно утверждать, что "умысла убить мальчика ни у кого не было". Адвокаты полицейских подадут апелляцию на решение суда и будут просить о домашнем аресте.
В свою очередь адвокат потерпевших Александр Щербина отметил: "Собственник дома, один из подозреваемых, имел при себе оружие. Также ребенок (этого подозреваемого) пользовался этим оружием и производил выстрелы".