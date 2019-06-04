Украина Пистолет из которого полицейские застрелили 5-летнего мальчика до сих пор не найден

2019-06-04 15:46 87

По окончании заседания Голосеевского районного суда Киева по избранию меры пресечения подозреваемым прокурор признался, что копы сумели профессионально спрятать орудие преступления. Есть также мнение, что к этому могли приложить руку коллеги арестованных копов в правоохранительных органах.

Пистолет, из которого в Переяслав-Хмельницком был убит 5-летний мальчик Кирилл Тлявов, до сих пор не удалось обнаружить. Об этом сказал прокурор Владислав Волян по окончании о заседания Голосеевского районного суда Киева по избранию меры пресечения подозреваемым, сообщает Интерфакс-Украина.

"Стрельба, не видя цели, это уже умысел", – сказал он.

Волян добавил, что защита подозреваемых обеспокоена тем, что ребенок был убит одним выстрелом, а подозреваемых двое.

"Мы будем пытаться установить, кто все-таки выстрелил", – отметил он.

Отвечая на вопрос об оружии, прокурор сказал: "Оно не установлено". При этом он не уточнил, что конкретно это означает.

Сторона защиты полицейских заявила, что по итогу судебного заседания можно утверждать, что "умысла убить мальчика ни у кого не было". Адвокаты полицейских подадут апелляцию на решение суда и будут просить о домашнем аресте.

В свою очередь адвокат потерпевших Александр Щербина отметил: "Собственник дома, один из подозреваемых, имел при себе оружие. Также ребенок (этого подозреваемого) пользовался этим оружием и производил выстрелы".

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