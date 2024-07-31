Мир Иран пригрозил Израилю после убийства лидера ХАМАС

2024-07-31 20:48

Иран считает своим долгом отомстить за смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, отметил Али Хаменеи.

Верховный религиозный лидер Ирана Али Хаменеи анонсировал ответ Израиля за смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает IRNA в среду, 31 июля.



"Храбрый и выдающийся палестинский борец Исмаил Хания сегодня на рассвете присоединился к Аллаху, и большой фронт сопротивления оплакивает его. Преступный и террористический сионистский режим убил нашего дорогого гостя у нас дома и огорчил нас, но также создал для себя условия для жестокого наказания... обязанностью отомстить за него", - говорится в заявлении Али Хаменеи.



В свою очередь, Министерство иностранных дел Китая осудило убийство Хании и призвало к прекращению огня на Ближнем Востоке.



"Мы решительно выступаем против и осуждаем какие-либо убийства и насильственные действия, и мы крайне озабочены потенциальным усилением нестабильности в регионе в связи с этим инцидентом", - заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.



Он заверил, что Пекин пристально смотрит за ситуацией.



Ранее в среду СМИ сообщили, что Исмаила Ханию убили в столице Ирана. Также погиб один его охранник. Позже ХАМАС подтвердил эту информацию. В Иране сразу обвинили в нападении Израиль. Сам Израиль пока никак не отреагировал.