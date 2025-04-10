Жизнь Суд Львова продлил арест подозреваемого в убийстве Ирины Фарион до 8 июня

2025-04-10 09:31

Шевченковский райсуд Львова продлил Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда, общественной деятельницы Ирины Фарион, меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок продлен до 8 июня, сообщает Суспільне.

Подозреваемый сообщил, что его прибытие в суд задержали из-за того, что ему оказывали медицинскую помощь. Перед началом заседания адвокат Юрий Немировский сказал, что его подзащитный плохо себя чувствует.

Суд ушел в совещательную комнату, и после возвращения судья объявил, что мера пресечения в виде содержания под стражей для Зинченко продлена до 8 июня.

Немировский зачитал ходатайство о переносе судебного заседания в связи с состоянием Зинченко.

Суд удовлетворил ходатайство и объявил перерыв в рассмотрении. Следующее заседание по делу об убийстве Фарион состоится 29 апреля.