Жизнь Подозреваемый в убийстве Фарион отказался давать показания

2024-07-31 16:05

 

Прямых доказательств участия подозреваемого в убийстве нет, считает его адвокат.

Вячеслав Зинченко, который является подозреваемым по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион, отказался от дачи показаний. Об этом в интервью Українським новинам заявил адвокат подозреваемого Игорь Сулима.

"Он отказался от дачи показаний, ссылаясь на 63 статью Конституции", - сказал адвокат, добавив, что его клиент имел такое право и им воспользовался.

Также Сулима подчеркнул, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион, по его мнению, нет, а доказательная база сомнительна.

"Вот вам доказательная база. Нет ни пистолета, ни вещей нет, ничего нет. Относительно записей с видеокамер, то, как по мне, там два разных человека ходит. Один ходит, как гоблин, извините, как обезьяна такая с размашистыми руками, а другой - как обычный человек", - отметил адвокат.
Убийство Фарион и задержание 18-летнего подозреваемого - детали

19 июля во Львове совершили нападение на известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и через несколько часов умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве Фарион.

Также парня арестовали на 60 суток без права на залог. Он не признает себя причастным к убийству.

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