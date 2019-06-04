Украина фото Застрелившие пятилетнего ребенка полицейские оказались бывшими ГАИшниками

2019-06-05 08:11 177

Стали известны личности полицейских, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу, в результате которой получил ранение в голову и умер 5-летний Кирилл Тлявов.

Мужчин зовут Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.

Владимиру Петровцу, как сообщает 24 канал, 42 года. Уже год он работает в отделе полицейского реагирования Переяслав-Хмельницкой полиции. По образованию водитель-пасечник. Инспектором ГАИ стал в 1999 году.

В 2005-2006 год работал в "Кобре", расформированной в 2008 году. После этого Петровец вернулся в дорожный патруль. В 2015 году во время реформы МВД был уволен, а затем назначен командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. С марта 2018 года работает в секторе превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого.

Ивану Приходько 31 год. В 2007 году он окончил Киевский индустриальный техникум, получил специальность слесаря. После армии пошел работать в ГАИ. С 2010 водитель в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД.

В 2011 вернулся работать инспектором ГАИ. В 2015 стал командиром отделения взвода в 5 роте киевской полиции. В 2016 году был уволен из полиции за несоответствие, а уже на следующий день восстановлен решением Окружного админсуда Киева. Вернулся работать патрульным в Киевскую область. В 2017 году Приходько получил образование в Переялав-Хмельницком педагогическом университете имени Сковороды. С 2018 года работает патрульным в Киевской области.

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