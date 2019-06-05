Украина КАРТА На Донбассе сепаратисты применили ракетные комплексы - много жертв и раненых

2019-06-05 09:39 915

За сутки минувшие сепаратисты 20 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погибли трое украинских солдат, еще трое ранены.

Как сообщили в штабе ООС, террористы обстреливали позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В зоне оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Опытного, Новоселовки Второй, Талаковки, возле Чермалыка и Павлополя, Песков и Водяного.

В секторе действия оперативно-тактической группировки "Север" позиции военных обстреляли пять раз: вблизи населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Золотое-4 и Станицы Луганской.

С начала текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи населенных пунктов Талаковка и Водяное; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Золотого-1. В результате обстрелов 5 июня погиб один военнослужащий Объединенных сил.

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