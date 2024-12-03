ВОЙНА В Украине За сутки украинская армия ликвидировала почти 2 тысячи вражеских солдат и офицеров

2024-12-03 14:31

Вражеская армия в период 2-3 декабря потеряла на фронте 1780 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, опубликованные в Facebook 3 декабря.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 03.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 745 700 (+1780) человек ликвидировано;
  • танков – 9486 (+8) 
  • боевых бронированных машин – 19 419 (+22) 
  • артиллерийских систем – 20 976 (+23) 
  • РСЗО – 1253 
  • средств ПВО – 1019 
  • самолетов – 369 
  • вертолетов – 329 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 917 (+31) 
  • крылатых ракет – 2855 (+3) 
  • кораблей/катеров – 28 
  • подводных лодок – 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 666 (+60) 
  • специальной техники – 3627 (+8) 
  • незаконных керченских мостов – 1
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