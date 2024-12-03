ВОЙНА В Украине За сутки украинская армия ликвидировала почти 2 тысячи вражеских солдат и офицеров 2024-12-03 14:31 Вражеская армия в период 2-3 декабря потеряла на фронте 1780 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, опубликованные в Facebook 3 декабря. Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 03.12.24 ориентировочно составили: личного состава – около 745 700 (+1780) человек ликвидировано;

танков – 9486 (+8)

боевых бронированных машин – 19 419 (+22)

артиллерийских систем – 20 976 (+23)

РСЗО – 1253

средств ПВО – 1019

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 917 (+31)

крылатых ракет – 2855 (+3)

кораблей/катеров – 28

подводных лодок – 1

автомобильной техники и автоцистерн – 30 666 (+60)

специальной техники – 3627 (+8)

незаконных керченских мостов – 1

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