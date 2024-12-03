За сутки украинская армия ликвидировала почти 2 тысячи вражеских солдат и офицеров
2024-12-03 14:31
Вражеская армия в период 2-3 декабря потеряла на фронте 1780 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, опубликованные в Facebook 3 декабря.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 03.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 745 700 (+1780) человек ликвидировано;
- танков – 9486 (+8)
- боевых бронированных машин – 19 419 (+22)
- артиллерийских систем – 20 976 (+23)
- РСЗО – 1253
- средств ПВО – 1019
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 917 (+31)
- крылатых ракет – 2855 (+3)
- кораблей/катеров – 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 666 (+60)
- специальной техники – 3627 (+8)
- незаконных керченских мостов – 1