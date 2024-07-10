ВОЙНА В Украине Страны НАТО объявили о предоставлении Украине новейших систем ПВО

2024-07-10 14:31

Страны Североатлантического союза, в том числе США, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния, объявили о предоставлении нам систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает пресс-служба Министерства.

В частности, речь идет о дополнительных батареях Patriot, системе SAMP-T и компонентах для их работы.

"Эти системы помогут защитить наши города, мирных жителей и критическую инфраструктуру. Благодарим наших союзников из США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии", - отметил министр.

Сообщается, что в ближайшие месяцы США и их союзники передадут Украине десятки тактических систем ПВО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

"Это значительно усилит нашу оборону. Выражаем отдельную благодарность Канаде, Норвегии, Испании, Великобритании и другим государствам за предоставление этих систем и перехватчиков. Мы благодарны всем странам, которые присоединились к Инициативе немедленного действия по ПВО, собравшей более $1 миллиарда в поддержку ПВО Украины", - добавил Умеров.

subscriber subscriber

Еще по теме

Все члены НАТО согласились еще до саммита в Вашингтоне усилить военную помощь Украине

2024-07-10 09:35

На саммите НАТО США объявят о новых шагах усиления ПВО Украины

2024-07-07 16:30

Ночная атака шахедов: целью врага снова были объекты энергосистемы Украины

2024-07-04 09:31

Reuters: США предоставят Украине новый пакет военной помощи с ракетами ПВО HAWK

2024-06-29 12:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Страны НАТО объявили о предоставлении Украине новейших систем ПВО

2024-07-10 14:31

Потребление электроэнергии в Украине заметно выросло - графики отключений ужесточат

2024-07-10 13:34

За сутки зафиксировано 147 боевых столкновений - какова ситуация на разных направлениях фронта

2024-07-10 12:28

Все члены НАТО согласились еще до саммита в Вашингтоне усилить военную помощь Украине

2024-07-10 09:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Страны НАТО объявили о предоставлении Украине новейших систем ПВО 2024-07-10 14:31
Потребление электроэнергии в Украине заметно выросло - графики отключений ужесточат 2024-07-10 13:34
За сутки зафиксировано 147 боевых столкновений - какова ситуация на разных направлениях фронта 2024-07-10 12:28
Все члены НАТО согласились еще до саммита в Вашингтоне усилить военную помощь Украине 2024-07-10 09:35