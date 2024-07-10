ВОЙНА В Украине Страны НАТО объявили о предоставлении Украине новейших систем ПВО

2024-07-10 14:31

Страны Североатлантического союза, в том числе США, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния, объявили о предоставлении нам систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает пресс-служба Министерства.

В частности, речь идет о дополнительных батареях Patriot, системе SAMP-T и компонентах для их работы.

"Эти системы помогут защитить наши города, мирных жителей и критическую инфраструктуру. Благодарим наших союзников из США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии", - отметил министр.

Сообщается, что в ближайшие месяцы США и их союзники передадут Украине десятки тактических систем ПВО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

"Это значительно усилит нашу оборону. Выражаем отдельную благодарность Канаде, Норвегии, Испании, Великобритании и другим государствам за предоставление этих систем и перехватчиков. Мы благодарны всем странам, которые присоединились к Инициативе немедленного действия по ПВО, собравшей более $1 миллиарда в поддержку ПВО Украины", - добавил Умеров.