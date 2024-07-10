ВОЙНА В Украине Все члены НАТО согласились еще до саммита в Вашингтоне усилить военную помощь Украине

2024-07-10 09:35

НАТО еще до саммита в Вашингтоне планирует принять решение о предоставлении дополнительных систем ПВО и передаче большего количества боеприпасов для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу СBS.



Он отметил, что все члены Альянса согласились усилить помощь Украине - как в виде новых тренировок военных, так и в виде долгосрочных обязательств.



"Я также ожидаю, что до саммита (НАТО - ред.), который начнется на следующей неделе, члены Альянса сделают новые объявления об усилении противовоздушной обороны и увеличении количества боеприпасов", - сказал Столтенберг.



Генсек Альянса также добавил, что НАТО возьмет на себя предоставление и координацию помощи в сфере безопасности Украине. В Германии будет создано командование с логистическими центрами, где разместят технику для тренировки Вооруженных сил Украины. Генсек подчеркнул, что "это будет большим и важным результатом саммита, который обеспечит более прочную основу нашей поддержки Украины".



"Главная задача Альянса – обеспечение победы Украины. Это предпосылка для будущего членства страны в НАТО", – сказал Столтенберг.



Он также отметил, что НАТО и союзники хотят мира и единственный способ его достичь – убедить российского диктатора Владимира Путина, что он не победит на поле боя.



"Он (путлер) должен сесть и принять решение, где Украина будет преобладать как суверенное, независимое государство в Европе. Единственный способ убедить птн, что он не победит на поле боя – это военная поддержка Украины из-за границы. Следовательно, долгосрочное переговорное решение для Украины, требующее ее военной поддержки", - сказал Столтенберг.