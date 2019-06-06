Украина Застреливших ребенка полицейских уволили почти через неделю после инцидента

2019-06-06 13:15 51

Двоих полицейских, подозреваемых в причастности к убийству ребенка из Переяслав-Хмельницкого (Иван Приходько и Владимир Петровец) уволили со службы.

"Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", - 3

По его словам, один из подозреваемых в свое время не прошел переаттестацию и восстановился в преобразованной Национальной полиции через суд.

"Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло", - отметил Тракало.

Теперь бывшие правоохранители будут ждать вердикта суда в этом резонансном уголовном производстве.

Напомним, 31 мая пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с пулевым ранением головы, которое он получил во дворе своего дома. Доктора долго боролись за его жизнь, но все попытки оказались бессильны. 3 июня ребенок умер не приходя в сознание.