Детали Новый раскол в «ОппоБлоке»: главы региональных организаций заявляют, что на съезд партии едут самозванцы

2019-06-06 12:37 114

«Оппозиционеры» заявляют, что делегаты, которые завтра будут представлять регионы на съезде, являются самозванцами

В преддверии предстоящего съезда отделившейся от «Оппозиционного блока» оппозиционной платформы «За Життя» в этой партии возникли новые скандалы.

На редакционную почту «Думской» пришло письмо, в котором говорится, что главы региональных организаций — Николай Пундик (Одесская региональная платформа «За життя"), Валерий Колос (Херсонская региональная «За життя"), Андрей Сокур (Николаевская платформа «За життя") будут добиваться признания завтрашнего съезда незаконным.

«Оппозиционеры» заявляют, что делегаты, которые завтра будут представлять регионы на съезде, являются самозванцами — их никто не выдвигал на региональных собраниях.

Сегодня открыты уголовные производства по факту фальсификаций.

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