Политика Орбан: Партия "Грузинская мечта" не дала превратить страну "во вторую Украину"

2024-10-29 16:48

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Тбилиси заявил, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" и ее правительство не позволили превратить Грузию во "вторую Украину".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Sova

Детали: Орбан говорит, что грузинский народ принял решение "в пользу мира", поскольку правительство не захотело втягивать Грузию в "бессмысленную войну", которая продолжается в Украине.

"Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину. Мы очень ценим верность премьер-министра этой идее, и я лично убежден, что к концу десятилетия Грузия действительно будет готова, в лучшей своей форме, чтобы стать страной-членом ЕС", – сказал он.

Орбан пообещал "сделать все", чтобы оказать помощь Грузии.