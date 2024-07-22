Политика Ультраправая партия Марин Ле Пен по итогам выборов не получила ни одного поста

2024-07-22 11:33

Ультраправая партия Национальное объединение, формальным лидером которого является Марин Ле Пен, не получила ни одного ключевого поста в Национальной ассамблее после выборов. Об этом сообщает BFM TV.

Так, избрали глав восьми постоянных комиссий нижней палаты парламента Франции. Блок действующего президента Эммануэля Макрона объединился с коалицией левых и правой партией Республиканцы, чтобы не дать партии Ле Пен получить важные должности.

Национальному объединению также не предоставили должностей в Бюро Национальной ассамблеи – руководящем органе парламента.

В свою очередь, Марин Ле Пен заявила, что это "позорный маневр".

"Соглашение, заключенное между "макронистами" и Лораном Вокье, чтобы предоставить последнему представительство, на которое Национальное объединение имеет законное право в Бюро нашей Ассамблеи, является позорным маневром. Почти 11 млн избирателей были таким образом лишены права голоса в пользу партии, которая набрала всего 1,5 млн", – заявила она.

Как известно, во втором туре парламентских выборов партия Марин Ле Пен потерпела полное фиаско. Это произошло потому, что центристы Макрона и левые партии, которые обычно на дух друг друга не переносят, договорились о так называемом Республиканском фронте – неформальном термине, что означает создание политического барьера крайне правым.

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