Мир От сердечного приступа умер шестикратный лауреат Grammy Dr. John

2019-06-07

Сегодня не стало американского музыканта Малколма Джон Ребеннэк-младшего. Он был более известен под псевдонимом Dr. John. На момент смерти артисту было 78 лет.

В оставленной родственниками публикации в его Twitter отмечается, что музыкант скончался из-за сердечного приступа. Также близкие артиста призывают уважать его частную жизнь.

Известно, что еще в 2017 году Dr. John перестал появляться на сцене. За свою продолжительную карьеру, стартовавшую в 1968 году, он выпустил более 20 альбомов. Также он является шестикратным лауреатом престижной премии Grammy.

Впервые коммерческий успех пришел к Dr. John после выпуска им в 1973 году пластинки In the Right Place. Его музыка соединяет новоорлеанский блюз и психоделический рок.