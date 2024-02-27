ВОЙНА В Украине Главнокомандующий Александр Сырский побывал на передовых командных пунктах - приняты важные решения

2024-02-27 08:25

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время пребывания на передовых командных пунктах в районе ведения боевых действий принял несколько решений. Об этом он сообщил в Телеграмм.

По словам Сырского, он вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетил передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.

"Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках их ответственности. Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и нуждается в постоянном контроле", - отметил главнокомандующий.

Он добавил, что была детально проанализирована текущая ситуация и обсуждены необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта.

"Пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов по положению дел на местах. Проанализировали возникающие в бригадах проблемы. Обратил внимание на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц", - сообщил Сырский.