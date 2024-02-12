ВОЙНА В Украине Стала известна причина смерти мобилизованного неделю назад жителя Тернополя

2024-02-12 09:37

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил о смерти солдата Николая Ирзайкина. Оказалось, что мужчину призвали 1 февраля 2024 года, а умер он 9 февраля.

В комментариях под сообщением Надала горожане сообщили, что мужчина работал штамповщиком в ООО Шредер. Его мобилизовали 1 февраля. Пользователи просят обратить внимание, что его забрали в ВСУ чуть больше, чем за неделю до смерти.

"Еще одна болезненная потеря в нашем коллективе. Свою жизнь за свободу Украины отдал наш коллега, Николай Ирзайкин. О чине похорон будет сообщено дополнительно. Искренние соболезнования жене, дочерям, всей семье и близким. Вечная память воину!", - написали на странице ООО Шредер.

Ситуацию прокомментировали в Тернопольском областном центре комплектования и социальной поддержки.

"Солдат Ирзайкин был призван на военную службу по мобилизации 1 февраля 2024 года Тернопольским ТЦК и направлен в учебный центр. 9 февраля на имя начальника Тернопольского ТЦК от командования воинской части поступило сообщение о смерти солдата Николая Ирзайкина в результате острой легочно-сердечной недостаточности, о чем была извещена семья военнослужащего", - рассказали в ТЦК.

Кроме того, стало известно, что Николай Ирзайкин принимал участие в благотворительном проекте Желтый фартук. Мужчина приносил и раздавал бесплатные обеды нуждающимся.