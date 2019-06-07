Детали Джангиров: мы получили объединённую силу Юго-востока состоящую из политических тяжеловесов

2019-06-07 18:44 312

«Сегодня ряд партий, представляющих интересы русскоязычных граждан Украины и промышленных регионов Юго-Востока, договорились о совместном походе на выборы. Костяком объединения выступают: «Оппозиционный Блок», «Наши» и условная «партия мэров», пишет на своей странице в ФБ политолог Дмитрий Джангиров

Он отмечает, что в политике «браков по любви» не существует. Здесь возможны только «браки по расчету». «Это знает любой политик и понимает любой избиратель. Это – аксиома.

Однако, по мере приближения к выборам, избиратель начинает желать политических союзов по принципу «ах, какая была бы красивая пара!» Тут же набегают эксперты-политологи, хором исполняя социологический марш Мендельсона».

Между тем, объединение – это сложный политический процесс, который нужно пройти от начала и до конца, считает Джангиров. «И при определенных начальных условиях конца-края этому процессу не будет. В отличие от избирательного процесса, который имеет свои четкие, законодательно закрепленные дэдлайны. А принцип «затянуть переговоры до дэдлайна и объединиться на своих условиях» – далеко не лучший стимул, даже для «брака по расчету».

Потому как для той стороны, которую загоняют в цейтнот, объединение превращается из «брака по расчету» в политическую капитуляцию, уверен политолог.

«Именно на таком фоне нужно воспринимать сегодняшнее объединение ряда политических сил Юго-Востока.

Есть политические силы договороспособные и недоговороспособные. Поэтому у первых получается объединиться, у вторых – нет, несмотря на наличие всех необходимых условий, кроме доброй воли.

Как итог, мы получили новую объединенную силу Юго-Востока, состоящую из политических тяжеловесов как общенационального, так и регионального уровня, способную не только с запасом преодолеть 5%-й барьер, но и провести десятки мажоритарных депутатов в жесткой конкуренции с кандидатами от «Слуги Народа», считает Джангиров.

Также с его точки зрения, Возможно, что , новая политическая сила будет нести немного меньше романтики, немного больше прагматизма. Но, она однозначно представляет собой альтернативу геополитическому, экономическому и культурному выбору, навязанному предыдущей властью и продолженному нынешней.

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