ВОЙНА В Украине Должники по коммуналке получили право оформить субсидию: инструкция

2022-12-11 16:00

С 1 декабря 2022 года функции по назначению субсидий перешли к Пенсионному фонду Украины. При этом новые правила оформления льготы разрешают получить помощь от государства даже при наличии долга за коммуналку.

Об этом сообщает издание НаПенсии .

Отметим, что если задолженность не погашается более 3 месяцев, а сумма превышает 680 гривен, то субсидию не назначат.

При этом если субсидия уже назначена и возни долг, то его будут учитывать при назначении льготы уже в 2023 году.

В то же время, должники могут оформить субсидию, погасив задолженность или оформив реструктуризацию.

Согласно нормам законодательства Украины долг реструктуризируется на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату реструктуризации.

Для оформления реструктуризации нужно подписать договор с поставщиками услуг, в котором будет указано равномерное ежемесячное погашение долга.

При этом сумма платеже по договору реструктуризации не может превышать 25% доходов, определяемых при назначении субсидии для работающих граждан и не более 20% для пенсионеров и других получателей соцпомощи.

Наличие задолженности не будут учитываться для людей, которые до войны получали субсидию и в соответствии с постановлением Кабмина, на отопительный сезон ее назначили автоматически.