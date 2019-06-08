Украина Младшая дочь Гриценко попала в ДТП

2019-06-09 10:30 357

 

В Одессе в ДТП попала младшая дочь украинского политика Анатолия Гриценко - Анна. Как сообщил Гриценко на своей странице в Facebook, девушка получила удар по руке и лицу.

"ДТП в Одессе. Час назад. Мерседес врезался в автобус. По стечению обстоятельств, в этом автобусе ехали на экскурсию по городу киевские школьники и в частности моя младшая дочь - Анна Гриценко", - написал политик.

По его словам, никто не погиб и не ранен.

"Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет", - добавил Гриценко.

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