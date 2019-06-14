Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне оос на Донбассе

2019-06-14 10:13 147

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 29 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский солдат получил ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, трижды противник использовал запрещенную Минскими соглашениями 152 мм артиллерию, минометы калибра 82 мм. Сепаратисты также обстреливал украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне оперативно-тактического группировки Восток противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов: Водяное, Новоселовка Вторая, Широкино, Новотроицкое, Новомихайловка, Лебединское, Березовое, Талаковка, Богдановка.

В секторе действия оперативно-тактического группировки Север позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз: в районе населенных пунктов Боровское, Луганское, Золотое-4, Зайцево, Пивденне, Станица Луганская, Крымское.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

По данным разведки 13 июня один противник получил ранения, а также был уничтожен один грузовик и гаубица Д-30.