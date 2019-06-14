Главным тренером лондонского "Челси" стал его игрок Френк Лэмпард

Легендарный атакующий полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером лондонского клуба.
Как сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, туринский "Ювентус" договорился о контракте с Маурицио Сарри.
"Юве" заплатит клаусулу "аристократам" за переход тренера. Ожидается, что официально о назначении Сарри будет объявлено 14 июня, специалист подпишет трехлетний контракт.
В прошлом сезоне Лэмпард руководил "Дерби Каунтри".
Как игрок, Фрэнк Лэмпард играл за "Челси" в 2001-2014 годах. За этот срок он трижды побеждал в Премьер-лиге, четыре раза поднимал Кубок Англии и по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Лэмпард считался одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени.