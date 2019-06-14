Спорт Главным тренером лондонского "Челси" стал его игрок Френк Лэмпард

2019-06-14 17:33 186

Легендарный атакующий полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером лондонского клуба.

Как сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, туринский "Ювентус" договорился о контракте с Маурицио Сарри.

"Юве" заплатит клаусулу "аристократам" за переход тренера. Ожидается, что официально о назначении Сарри будет объявлено 14 июня, специалист подпишет трехлетний контракт.

В прошлом сезоне Лэмпард руководил "Дерби Каунтри".

Как игрок, Фрэнк Лэмпард играл за "Челси" в 2001-2014 годах. За этот срок он трижды побеждал в Премьер-лиге, четыре раза поднимал Кубок Англии и по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Лэмпард считался одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени.