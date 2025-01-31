Спорт Главным тренером дортмундской Боруссии стал 53-летний Нико Ковач

2025-01-31 09:29

Дортмундская Боруссия объявила о назначении на пост главного тренера Нико Ковача. Во главе немецкой команды 53-летний специалист сменил недавно отправленного в отставку Нури Шахина.

Как сообщает официальный сайт "черно-желтых", хорватский тренер подписал с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.

Ассистентами нового наставника команды станут его брат Роберт Ковач и Филипп Тапалович.

Официально хорватский специалист приступит к работе в следующее воскресенье после матча Бундеслиги против Хайденхайма. В ближайшей игре на тренерской скамье пока останется Майк Тулльберг, который временно руководил командой в предыдущих поединках с Вердером (2:2) в чемпионате и Шахтером (3:1) в Лиге чемпионов.

Ранее Ковач также работал со сборной Хорватии, франкфуртским Айтрахтом, мюнхенской Баварией, Монако и Вольфсбургом, который покинул в марте 2024 года.

Боруссия Дортмунд на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 26 очков в 19 сыгранных матчах.

subscriber subscriber

Еще по теме

Новым наставником луганской Зари стал бывший игрок донецкого Шахтера

2023-07-05 11:21

фото Новый тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о предстоящих матчах и своих новых обязанностях

2021-08-18 10:03

Главным тренером миланского "Интера" станет бывший форвард Симоне Индзаги

2021-05-28 14:07

Главным тренером лондонского "Челси" стал его игрок Френк Лэмпард

2019-06-14 17:33

Еще новости в разделе "Спорт"

Главным тренером дортмундской Боруссии стал 53-летний Нико Ковач

2025-01-31 09:29

Победитель Украинской Премьер-лиги будет стартовать в Лиге чемпионов-2026/2027 с первого квалификационного этапа

2025-01-30 16:43

С кем выйдет в ринг Энтони Джошуа если Тайсон Фьюри не вернется до лета

2025-01-30 12:30

Даниэля Дюбуа жестко раскритиковали за вызов обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику

2025-01-29 14:39
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Главным тренером дортмундской Боруссии стал 53-летний Нико Ковач 2025-01-31 09:29
Победитель Украинской Премьер-лиги будет стартовать в Лиге чемпионов-2026/2027 с первого квалификационного этапа 2025-01-30 16:43
С кем выйдет в ринг Энтони Джошуа если Тайсон Фьюри не вернется до лета 2025-01-30 12:30
Даниэля Дюбуа жестко раскритиковали за вызов обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику 2025-01-29 14:39