Главным тренером дортмундской Боруссии стал 53-летний Нико Ковач

Дортмундская Боруссия объявила о назначении на пост главного тренера Нико Ковача. Во главе немецкой команды 53-летний специалист сменил недавно отправленного в отставку Нури Шахина.
Как сообщает официальный сайт "черно-желтых", хорватский тренер подписал с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.
Ассистентами нового наставника команды станут его брат Роберт Ковач и Филипп Тапалович.
Официально хорватский специалист приступит к работе в следующее воскресенье после матча Бундеслиги против Хайденхайма. В ближайшей игре на тренерской скамье пока останется Майк Тулльберг, который временно руководил командой в предыдущих поединках с Вердером (2:2) в чемпионате и Шахтером (3:1) в Лиге чемпионов.
Ранее Ковач также работал со сборной Хорватии, франкфуртским Айтрахтом, мюнхенской Баварией, Монако и Вольфсбургом, который покинул в марте 2024 года.
Боруссия Дортмунд на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 26 очков в 19 сыгранных матчах.