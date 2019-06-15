Детали Герус обещает дешевую электроэнергию ферросплавщикам и ручное регулирование тарифов в их пользу, - эксперт

2019-06-15 14:00 72

 

Представитель президента в правительстве Андрей Герус манипулирует вопросом тарифов на электроэнергию, пытаясь отсрочить введение рынка

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на Facebook, комментируя сообщение представителя президента в правительстве Андрея Геруса по представлению президентом законопроекта "О снижении стоимости электроэнергии".

"Герус обратился к манипуляциям, сообщив, что также законопроект предусматривает отсрочку введения рынка электроэнергии на один год. Мол хотите дешевую электроэнергию - дайте нам возможность в ручном режиме дальше устанавливать тарифы. Потому что дешевая электроэнергия нужна не только населению, но и заводам Игоря Коломойского", - считает эксперт.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что по словам Геруса, законопроект президента не  согласовывался ни с профильным министерством, ни с Кабмином.

"Правильно! Зачем с кем-то согласовывать. Только Герус вправе решать что правильно на энергетических рынках, а что нет", - написал Трохимец.
 
Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должно быть введено 1 июля 2019.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя.

Президент Владимир Зеленский 10 июня внес в Верховную Раду Украины законопроект (№10376), которым предлагается перенести введение рынка электроэнергии в год - на 1 июля 2020 года.

Представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус 14 июня сообщил, что на следующей неделе президент внесет в парламент еще один законопроект, который среди прочего предусматривает отсрочку запуска рынка электроэнергии на 1 год.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского озвучили неожиданный способ покупать газ в РФ

2019-06-13 10:12 1176

ГРОЙСМАН: КАБМИН ПРИНЯЛ НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НЕ РОСЛИ

2019-06-12 17:56 747

видео У Зеленского заявили, что президент о тарифах пошутил, снижать их никто не станет

2019-06-12 14:46 555

Представитель Зеленского в Кабмине Герус привлек "лыжных инструкторов"

2019-06-10 18:35 810

Еще новости в разделе "Детали"

Герус обещает дешевую электроэнергию ферросплавщикам и ручное регулирование тарифов в их пользу, - эксперт

2019-06-15 14:00 72

23 июня в Национальной оперетте можно посмотреть романтическую комедию "На краю света..."

2019-06-14 19:28 555

У Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского

2019-06-14 18:55 543

Обзор ставок букмекеров: у “Оппоблока” Ахметова открывается второе дыхание

2019-06-14 15:00 528
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Герус обещает дешевую электроэнергию ферросплавщикам и ручное регулирование тарифов в их пользу, - эксперт 2019-06-15 14:00 72
23 июня в Национальной оперетте можно посмотреть романтическую комедию "На краю света..." 2019-06-14 19:28 555
У Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского 2019-06-14 18:55 543
Обзор ставок букмекеров: у “Оппоблока” Ахметова открывается второе дыхание 2019-06-14 15:00 528

Лента

15:00 Где смотреть онлайн матч Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира
14:30 В Украине резко подешевел доллар: сколько стоит валюта
14:00 Герус обещает дешевую электроэнергию ферросплавщикам и ручное регулирование тарифов в их пользу, - эксперт
14:00 В Украине вводят новую форму получения школьного образования
13:30 Ульяна Супрун реабилитировала тополиный пух
13:00 В Минском аэропорту объяснили, почему все еще пишут Kiev
12:30 В Донецкой области произошла авария на шахте - есть погибшие
12:00 Импортный газ для Украины подешевел
11:30 Грозовая жара: синоптик дала прогноз на выходные
11:00 Епифаний назвал причину разногласий с Филаретом