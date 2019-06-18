Украина ОБНОВЛЯЕТСЯ Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-06-18 11:14 99

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 34 раза обстреляли позиции ВСУ. Ранен один украинский военный.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, боевики применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМР, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в секторе оперативно-тактической группировки Восток противник 17 раз обстрелял позиции возле населенных пунктов Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик, Водяное, Павлополь, Новоселовка Вторая, Пески, Авдеевка, Марьинка, Опытное.

В зоне действия оперативно-тактического группировки Север позиции ВСУ также были обстреляны 17 раз возле населенных пунктов Пивденное, Крымское, Попасная, Луганское, Шумы, Новотошковское, Новоалександровка, Золотое-4.

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