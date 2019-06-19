Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса начали бить прицельно - ВСУ снова несет потери, много раненых

2019-06-19 11:14 168

За минувшие сутки сепаратисты Донбассе 14 раз прицельно обстреляли позиции ВСУ. Четыре раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один украинский военный погиб, четверо были ранены и еще двое получили боевые травмы.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, обстрелы велись в районе Авдеевки, Красногоровки, Верхнеторецкого, Песок, Водяного, Луганского, Новолуганского, Травневого, Троицкого, Новотроицкого, Лебединского и Марьинки.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

 

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