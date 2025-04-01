ВОЙНА В Украине В Украине резко возросло потребление электроэнергии - граждан призвали больше экономить

2025-04-01 12:27

В начале новой рабочей недели в Украине существенно возросло потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укренерго.

Указано, что в понедельник уровень потребления был на 13,3% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня.

"Причины таких существенных изменений - традиционный рост энергопотребления в начале рабочего недели, а также облачная погода на всей территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций", - говорится в сообщении.

В Укренерго предупредили граждан об одновременном использовании нескольких мощных электроприборов - этого лучше избегать в вечерние часы максимального потребления - с 17:00 до 21:00.

В настоящее время украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

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