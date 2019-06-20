Украина КАРТА Новое обострение на Донбассе: в зоне ООС снова есть жертвы и пострадавшие

2019-06-20 11:14 120

Сепаратисты за сутки 19 июня 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по военным из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В секторе оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 10 раз.

За минувшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один был травмирован.