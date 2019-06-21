Детали Союз Мураева-Вилкула остался без поддержки Ахметова и без шансов попасть в Раду, – эксперт

2019-06-21 18:23 342

 

Предвыборное объединение Евгения Мураева и Александра Вилкула осталось без поддержки олигарха Рината Ахметова, окончательно утратило шансы пройти в Верховную Раду и находится на грани развала. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

«Почему-то для многих прошла незамеченной на самом деле сенсационная новость: анонсированное меморандумом от 7 июня объединение Мураева-Вилкула разваливается буквально накануне выборов. Это стало понятно после подачи списка партии в ЦИК. Вариант для ЦИК прилично отличается от списка, торжественно презентованного на съезде 10 июня», – подчеркнул Голобуцкий.

В частности, по его словам, из списка объединения пропали люди, приближенные к Ринату Ахметову.

«В списках не оказалось Вадима Новинского (до того входил в пятерку) и Бориса Колесникова – больших друзей олигарха Рината Ахметова. Очевидно, что Ахметов – а с ним и его товарищи – разуверился в возможности этого «союза меча и орала» пройти в Раду. Оно и понятно – их рейтинг колеблется в пределах 1-2%, шансов на попадание в парламент нет. Соответственно, товарищи перестали быть интересны в качестве союзников и даже исполнителей. Таким образом, в объединении на данный момент остались лишь условные «друзья» другого олигарха – Игоря Коломойского. Это Кернес и Труханов с их «Доверяй делам», созданной на деньги Коломойского. Ну и Мураев с Вилкулом – куда ж без них. «Команда мечты» просто!» – иронично прокомментировал политический эксперт.

Также он рассказал о случае «кидалова» компанией Вилкула и Мураева одного из своих старых соратников.

«Кстати, еще один штришок, чтобы вы поняли всю глубину «высоких отношений»: вся эта компашка – Мураев, Вилкул, Коломойский и т. д. – в процессе формирования списков предали своего старого товарища Александра Ефремова, уже который год находящегося под следствием. Сперва ему пообещали взять его в список, что позволило бы вытащить его из СИЗО. Но потом – передумали. Не взяли. Без объяснений. Такой вот серпентарий», – заключил Алексей Голобуцкий.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Порошенко сравнил Зеленского с бульдозером, который рушит духовный фундамент

2019-06-20 12:15 681

Олега Дунду двигает в политику Сольвар за «бюджетные деньги Укрзализныци»

2019-06-19 20:05 573

ЦИК зарегистрировал первый партийный список кандидатов в Верховную Раду

2019-06-18 11:43 483

Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для некоторых стран

2019-06-17 20:30 1212

Еще новости в разделе "Детали"

Союз Мураева-Вилкула остался без поддержки Ахметова и без шансов попасть в Раду, – эксперт

2019-06-21 18:23 342

В Ровенской области «активисты ПЦУ» избили прихожанок УПЦ - женщины находятся в больнице

2019-06-21 14:52 441

Админсуд открыл производство по делу о незаконности регистрации религиозного центра ПЦУ

2019-06-21 14:44 381

USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі

2019-06-20 15:19 417
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Союз Мураева-Вилкула остался без поддержки Ахметова и без шансов попасть в Раду, – эксперт 2019-06-21 18:23 342
В Ровенской области «активисты ПЦУ» избили прихожанок УПЦ - женщины находятся в больнице 2019-06-21 14:52 441
Админсуд открыл производство по делу о незаконности регистрации религиозного центра ПЦУ 2019-06-21 14:44 381
USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі 2019-06-20 15:19 417

Лента

фото 22:12 Тренд лета: Культовые модные дома вернули пошлый образ начала века
фото 21:36 Простой тест от японского психиатра - что делать с усталостью и депрессией
20:31 Сегодня вступили в силу изменения в Семейном кодексе - усыновление и отпуск
19:34 Выявлен новый вред от смартфона - изменения в черепе, связках и сухожилиях
18:29 Полузащитник сборной Руслан Малиновский может перейти в чемпионат Италии
18:23 Союз Мураева-Вилкула остался без поддержки Ахметова и без шансов попасть в Раду, – эксперт
документ 17:33 Сколько премий и доплат за высокие достижения получает генпрокурор Луценко
16:28 Новый поворот в деле Гандзюк: Мангер срочно затребовал личной встречи с Зеленским
15:31 Нацбанк готовит меры по борьбе с долларизацией - валютные депозиты могут запретить
14:52 В Ровенской области «активисты ПЦУ» избили прихожанок УПЦ - женщины находятся в больнице