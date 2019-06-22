Детали Зеленський не блокуватиме запуск ринку електроенергії в інтересах Коломойського, – Петро Олещук

2019-06-22 16:12 90


Політолог Петро Олещук, коментуючи заяви Президента України на зустрічі з представниками українського бізнесу 20 червня, пояснив, що Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що не блокуватиме запуск ринку електроенергії з 1 липня.

Про це політолог написав на своїй сторінці у соціальній мережі Faсebook.

"Зеленський чітко заявив - з запуском 1 липня нового ринку електроенергії "роттердамська" формула втратить свою актуальність. З усіма своїми плюсами і мінусами. Ця теза цікава з кількох причин. По-перше, це дійсно правда - за умов нового ринку для формування тарифів жодні формули застосовуватися не будуть, ціну електроенергії складуть попит і пропозиція. По-друге, були осоромлені скептики, які вважають, що Зеленський у будь-якому випадку заблокує введення нового ринку в інтересах Коломойського", - написав Олещук.

На думку політолога, Зеленський надав перевагу виконанню Україною міжнародних зобов’язань, одним з яких є запровадження нової моделі ринку електроенергії, а не захисту інтересів близьких до нього бізнесменів, зокрема Ігоря Коломойского.

"Для Коломойського недопущення ринку електроенергії питання архіпринципове. Збереження держрегулювання тарифів для промспоживачів дає йому перспективу спецтарифів для енергоємного феросплавного виробництва, як це було у 2012-2014 роках. Коли Зеленський публічно говорить про ринок електроенергії, як про спосіб відходу від формульного ціноутворення, він дає зрозуміти - між інтересами "дружнього бізнесу" і міжнародними зобов'язаннями України він обирає друге. І це, безумовно, сильний хід", - відзначив Олещук.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електричної енергії має бути запроваджено 1 липня 2019 року. Запуск ринку є зобов’язанням України в рамках імплементації Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС). Запуск ринку є умовою співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та надання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро у поточному році.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Тренер непобедимого американца пообещал уйти из бокса в случае фиаско от Ломаченко

2019-06-22 14:00 279

Протестующие в Тбилиси не намерены расходиться

2019-06-22 10:00 315

фото Тренд лета: Культовые модные дома вернули пошлый образ начала века

2019-06-21 22:12 519

Зеленский рассказал, на чем не сошелся с Меркель

2019-06-18 17:00 1824

Еще новости в разделе "Детали"

Зеленський не блокуватиме запуск ринку електроенергії в інтересах Коломойського, – Петро Олещук

2019-06-22 16:12 90

Накануне ввода нового рынка электроэнергии в Киев прибыл представитель Госдепа США по вопросам энергоресурсов

2019-06-22 15:32 123

Запуск рынка электроэнергии не приведет к сбою в электроснабжении городов, - Чех

2019-06-22 15:05 123

Союз Мураева-Вилкула остался без поддержки Ахметова и без шансов попасть в Раду, – эксперт

2019-06-21 18:23 654
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Зеленський не блокуватиме запуск ринку електроенергії в інтересах Коломойського, – Петро Олещук 2019-06-22 16:12 90
Накануне ввода нового рынка электроэнергии в Киев прибыл представитель Госдепа США по вопросам энергоресурсов 2019-06-22 15:32 123
Запуск рынка электроэнергии не приведет к сбою в электроснабжении городов, - Чех 2019-06-22 15:05 123
Союз Мураева-Вилкула остался без поддержки Ахметова и без шансов попасть в Раду, – эксперт 2019-06-21 18:23 654

Лента

16:12 Зеленський не блокуватиме запуск ринку електроенергії в інтересах Коломойського, – Петро Олещук
15:32 Накануне ввода нового рынка электроэнергии в Киев прибыл представитель Госдепа США по вопросам энергоресурсов
15:05 Запуск рынка электроэнергии не приведет к сбою в электроснабжении городов, - Чех
15:00 РФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
14:30 Гривна «выгрызла» лидерство, доллар упал: новый курс валют от Нацбанка
14:00 Тренер непобедимого американца пообещал уйти из бокса в случае фиаско от Ломаченко
13:30 Тымчук застрелился или его убили – полиция до сих пор не знает
13:00 22 июня — какой сегодня праздник и день ангела
12:30 Синоптик рассказала, когда спадет жара в Украине - погода на 22 июня
12:00 Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: подозреваемого отправили в СИЗО