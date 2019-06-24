Детали Последний этап многолетней войны за активы Руслана Тарпана

2019-06-24 13:06 255

В Одессе подходит к завершению четырехлетняя война криминальной группировки или одесского «спрута» за активы инвестиционно-строительной холдинговой компании «Инкор-Групп» и бизнесмена Руслана Тарпана.

Одесский спрут

В состав одесского «спрута» входят юристы, работники прокуратуры и судов общей юрисдикции Одесской области, следственного управления полиции, чиновники одесской мэрии и облгосадминистрции, депутаты городского и областного советов, лидеры общественных организаций и руководители подконтрольных СМИ.

Наиболее весомые фигуры криминальной группировки находятся на «зарплате» у ее лидера, однако им не возбраняется брать мзду с предпринимателей, на чьи активы ведется «охота». Финансовые дивиденды всех остальных членов «спрута» зависят от личного вклада в «операцию» и ее сложности. То есть, оплата за участие в «обезжиривании» бизнеса одна, за «обнуление» – иная, выше. Как правило, операции по захвату части бизнеса длятся от трех до шести месяцев, операции по «прихватизации» всего бизнеса – от 2-х лет и более.

Схемы одесского «спрута»

Роль «мозгового центра» в одесском «спруте» выполняют «оборотни» из прокуратуры. Как правило, «охота» и деньги бизнесменов на активы бизнесменов начинается со вбросов на «сливные» сайты компромата. Причем, соответствуют он действительности или нет – это не имеет никакого значения. Главное назначение – послать бизнесмену сигнал о серьезности намерений побороться за его активы и выставить первые требования. В том случае, если бизнесмен не понял серьезность «предложения» – начинается в «бой», в который вступают так называемые активисты, информационное давление усиливается, а требования к бизнесмену возрастают. Если и после этого бизнесмен не сдается, то против него запускается «тяжелая артиллерия» – открываются уголовные дела или возобновляются старые.

Помимо этого, война разворачивается по другим направлениям: снижение поддержки со стороны компаньонов; отсечка от потенциальной жертвы влиятельных людей, которые могут оказать ему поддержку; вовлечение в борьбу сильных фигур в высших органах власти; лишение поддержки в семье и от близкого окружения; демонстрация угрозы силового захвата имущества и др. Однако, если и это не подействовало на «сговорчивость» бизнесмена, запускается самый последний этап: в рамках уголовного производства все активы бизнесмена арестовываются и передаются в Агенство по розыску и менеджменту активами. К этому периоду между представителями АРМА и создателем «спрута» уже заключены договоренности – куда и кому передаются активы. Не так давно по такой схеме были отжаты активы бизнесмена К.

Его фамилию пока не называем, поскольку еще не получено его согласие. В результате бизнесмен «обнулен», а лидер криминальной группировки бесплатно, не считая расходов на войну, получает желаемое. Как правило, бизнесмены быстро сдаются, но не Руслан Тарпан, прошедший все этапы войны, включая аресты имущества с передачей их в АРМА.

Цена вопроса

Свои активы Руслан Тарпан сформировал в начале 2-х тысячных годов, когда одесский бизнес был занят переделом городских рынков, «сражениями» за доминирование в таких сферах, как торговля бензином и дизельным топлива, продуктами питания и промышленными товарами, лекарственными препаратами и медицинского оборудования, переделом сфер влияния на рынке пассажирских перевозок, развивал кредитные общества и союзы, «зарабатывал» на финансовых строительных пирамидах и пр. Сфера деятельности Руслана Тарпана – реставрация зданий, в том числе памятников архитектуры – мало кого интересовала: и деятельности технологически сложная, и крайне высокие риски работы с бюджетными деньгами, и алчность набиравшего силу бюрократического бизнеса.

Еще более скептически относились они и к реализации инфраструктурных проектов, к каковым относится и Глубоководный выпуск очищенных сточных вод от СБО «Северная». Однако время шло: одесский бизнес крепчал, требовал не только расширения, но и диверсификации. В результате представители делового мира обратили внимание на Руслана Тарпана и инвестиционно-строительную холдинговую компанию «Инкор-Групп». Для многих стало откровением, что реставрация и реализация инфраструктурных проектов также может приносить неплохой доход.

Именно поэтому уже в 2005 году стартовали первые схватки за активы «Инкор-групп». Об их жестком характере говорит то, что Руслану Тарпану пришлось в ходе сессии Одесского горсовета выступить против коррупции в местном самоуправлении (Кстати, за 20 лет это был первый и последний публичный протест). Вторая атака на активисты Руслана Тарпана была предпринята в 2011 году, а третья – в 2015 году. Сегодня «спрут» вцепился «мертвой хваткой» в бизнесмена. Поводом стал амбициозный проект Глубоководного выпуска сточных вод от СБО «Северная», стоимость которого в готовом виде составляет около миллиарда гривен. Выстоять или сдаться? Почти четыре года назад «оборотни» из прокуратуры Одесской области, во главе которой стоит винницкий прокурор Олег Жученко, близкий через сына Алексея Порошенко к лидеру одесского «спрута», начали войну за активы Руслана Тарпана и компании «Инкор-Групп». В деловых кругах Одессы распространено мнение, что именно в знак признания на высшем государственном уровне «заслуг» Олега Жученко по отжиму бизнеса за 3 года его дважды повышали в классных чинах (в 2017 и 2019 годах), доведя до звания генерал-лейтенанта. Все началось со вбросов наспех сколоченного компромата на сайты «Антикор», «Skеlet.info».

Для придания делу масштабности к войне были подключены генеральный прокурор Украины и министр МВД… С целью давления на следствие, а также лишение поддержки со стороны авторитетных людей, была распространена заведомо ложная информация о том, что якобы Руслан Тарпан задержан правоохранителями как один из фигурантов громкого киевского дела. А захватом «свободовцами» гостиницы «Большая Московская» было послано последнее предложение об отказе от борьбы. При этом «оборотни» из прокуратуры фабриковали одно обвинение за другим, организовывая нужную им «утечку» информации для формирования общественного мнения, а также блокировали любую информацию, которая была в пользу Руслана Тарпана. Так, в октябре 2018 года в рамках досудебного расследования был проведен экспериментальный запуск Глубоководного выпуска. Оказалось, что несмотря на семилетний простой, труба находится в рабочем состоянии, трещин и других повреждений не имеется, выброс канализационных стоков осуществляется на расстоянии 4 тысяч метров от береговой линии и т.д. и т.п. Причем, весь процесс запуска был задокументирован подводными и надводными видеокамерами. Тогда казалось, что вслед на этим наконец-то состоится судебное заседание, которое поставит точку в этом громком деле. Но, нет!

Результаты запуска Глубоководного выпуска стали одним из самых больших секретов Одессы, а «спрут» продолжил наступление. Так в нарушение действующего законодательства, «оборотни» из прокуратуры направляют дела в Киевский райсуд Одессы своему «карманному» судье. Настаивая на букве Закона, адвокатам Руслана Тарпана удалось добиться передачи дела в Приморский райсуд. 23 мая 2019 года решением Приморского райсуда с Руслана Тарпана снимаются все подозрения по делу о строительстве Глубоководного выпуска. Но, на этом война не закончилась. Прокуратура составляет апелляционную жалобу и отправляет ее в Апелляционный суд Одесской области.

С целью оказания давления на несговорчивого бизнесмена и судей на сливных сайтах появляется сообщение о том, что Руслан Тарпан заинтересовал служителей Фемиды неправомерной выгодой, то есть, дал взятку. Более того, подключенные к войне псевдоактивисты провели возле офиса компании «протестную» фотосессию, а также стали угрожать судьям разборками в Высшей Раде Юстиции. Одесситы должны знать фамилии членов «спрута» поименно 14 июня 2019 года состоялось первое заседание коллегии судей апелляционного суда. Комментируя ход заседания, адвокат Руслана Тарпана – Александр Зубрицкий указал на наличие фактов, говорящих о том, что отменяя просьбы защиты, коллегия судей, оказавшись под давлением, создает все условия для удовлетворения апелляционной жалобы прокуратуры.

«Сторона обвинения действует исключительно в интересах 3-х лиц. Я еще раз повторюсь, цель этого уголовного производства одна – завладение активами Руслана Тарпана и компании – генподрядчика строительства», – подчеркнул юрист. При этом Александр Зубрицкий отказался назвать фамилии заказчиков и исполнителей с оговоркой на то, что рассмотрение дела продолжается.

Будут ли в дальнейшем названы фамилии создателя одесского «спрута», как и фамилии обслуживающих его прокуроров и судей пока не известно. Но они должны быть обнародованы. В том случае, если Руслан Тарпан потерпит поражение – под угрозу утраты бизнеса или «обнуление» попадет все одесское бизнес-сообщество: безнаказанность развращает, а абсолютное беззаконие развращает государственных чиновников абсолютно. Помимо этого, одесситы должны знать поименно всех, по чьей вине вот уже 7 лет Глубоководный выпуск не выполняет свои задачи и не работает на оздоровление экологии Одесского залива. Люди должны знать имена всех, по чьей вине в результате непригодности для купания воды Одесского залив снижается туристический потенциал Одессы, оказывается испорченным отпуск сотен тысяч одесситов и миллионов гостей нашего города, по чьей вине ежегодно после отдыха на пляже и купания в морской воле дети оказываются на больничной койке с инфекционными заболеваниями.



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