Украина КАРТА Эскалация на Донбассе: число обстрелов быстро растет, ранены семеро солдат ВСУ

2019-06-26 11:14 219

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 32 раза нарушили режим прекращения огня, ранены пять военнослужащих, двое получили боевые травмирования.

Как сообщили в штабе ООС, в секторе оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Лебединского, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Невельского, Талаковки, Широкино и Богдановки.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреливали 13 раз: в районе населенного пункта Шумы, на окраинах Южного, вблизи Крымского, Новолуганского, Майского и Зайцево.

С начала текущих суток враг уже девять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

 

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