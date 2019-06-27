Украина КАРТА Обострение в зоне ООС: число обстрелов растет, ранены семеро украинских солдат

2019-06-27 11:15 291

В зоне ООС на Донбассе за сутки сепаратисты 39 раз нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз - с применением запрещенной Минскими соглашениями оружия.

Как сообщили в штабе ООС, обстрелы велись в районе Старогнатовки, Камянки, Богдановки, Павлополя, Новоселовки второй, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки, Опросного, Водяного, Талаковки.

Также позиции украинских защитников обстреливали вблизи Луганского, Крымского, Зайцевого, Майорска, Новолуганска, Гладосова, Южного, Катериновки, Майского.

"За минувшие сутки семеро украинских военнослужащих получили ранения. По данным разведки 25 июня двое противников уничтожены", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе Опытного, Старогнатовки, Хутора Свободного, Золотого-4, Новгородского, Луганского, Орехова, Новолуганского.