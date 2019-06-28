Украина КАРТА Сепаратисты применили запрещенное оружие практически по всей линии фронта

2019-06-28 10:12 198

За сутки сепаратисты Донбасса 34 раза обстреляли позиции украинских военных. Пострадали трое солдат.

Как сообщили в штабе ООС, противник нарушил режим прекращения огня с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов. Кроме того, боевики открывали из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы практически по всей линии фронта.

Также сообщается, что за минувшие сутки один украинский военнослужащий был ранен, еще двое получили боевые травмы.

С начала суток 28 июня противник уже трижды обстрелял позиции Объединенных сил.

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