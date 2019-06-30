Мир Трамп назвал Путина прекрасным парнем

2019-06-30 14:00 330

 

Американский и российский президент подвели итоги своей встречи на полях саммита G20 в Японии.

Американский Дональд Трамп, подводя итоги встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что их переговоры в рамках саммита Большой двадцатки прошли в положительном ключе. Об этом Трамп сказал в эфире телеканала Россия 24.

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", - цитируют СМИ американского президента 29 июня.

По его словам, им удалось достичь многого в рамках переговоров. Он отметил, что помимо прочего была затронута тема торговли между странами.

"Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, он поблагодарил Путина за встречу, назвал российского президента необычайным человеком.

 

Президент России, в свою очередь, назвал встречу с Трампом хорошей.

"Хорошая встреча. Она очень деловая, прагматичная, мы прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", - сказал он.

По его словам, на переговорах были затронуты экономические отношения стран. Путин добавил, что в целом консультации были полезными.

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