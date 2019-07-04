Детали "За снятием Шария с выборов стоит «Оппозиционная платформа – За жизнь", - источник

2019-07-04 16:45 156

 

По словам источника, гиперреактивность Бойко в «деле Шария» связана с тем, что набирающая популярность партия видеоблогера может существенно подкосить рейтинги «Оппозиционной платформы – За жизнь»

Идеологом снятия с выборов популярного видеоблогера Анатолия Шария выступил глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Об этом изданию "Комментарии" сообщил источник из окружения Петра Порошенко.

Утверждается, что именно Бойко провел переговоры с Порошенко, подсказав механизм снятия Шария с выборов: информационная атака, решения ЦИК, митинги протеста. При этом в команде экс-президента изначально планировали требовать снятия с регистрации не только Шария и Клюева, но и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, но в конечном итоге от этой идеи отказались.

По словам источника, гиперреактивность Бойко в "деле Шария" связана с тем, что набирающая популярность партия видеоблогера может существенно подкосить рейтинги "Оппозиционной платформы – За жизнь". Второй нюанс – личная неприязнь. Анатолий Шарий последовательно критикует Бойко, а недавно представители блогера едва не сорвали встречу Бойко с избирателями.

Косвенным подтверждением того, что именно "Оппоплатформа" стоит за снятием Шария с выборов является то, как синхронно освещают указанное событие телеканалы, подконтрольные Медведчуку и Порошенко.

Кроме того, источник предполагает, что в деле Шария совпали интересы не только Оппозиционной платформы и "Европейской солидарности", но и партии "Слуга народа", представителей которой так же активно критикует Шарий. Вероятно, по этой причине и родилось письмо и.о. главы СБУ Ивана Баканова в адрес ЦИК с указанием информации, о том, что Шарий проживает за пределами Украины более пяти лет.

Кроме того, стало известно, что команда "Оппозиционной платформы" намерена добиваться проведения новой жеребьевки для определения номера партий в бюллетенях. Партию не устраивает, что основной ее конкурент – Оппозиционный блок Мураева-Вилкула, получил первую позицию в избирательном бюллетене.

Апелляционный суд уже даже начал рассмотрение дела касательно обжалования итогов жеребьевки в Центральной избирательной комиссии. Иск подан от подконтрольной платформе "Аграрной партии", представители которой считают, что включение в список "Руху новых сил" без жеребьевки нарушает ее права.

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